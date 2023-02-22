日系外資表示，智原預計第一季IP、NRE的成長可往抵銷MP的減少，也將帶動上半年營收持續成長，儘管智原短線MP(量產)為其弱點，恐無法達到市場預期，但這應該只是短期影響，依舊為對智原結構性盈利增長的正面看法，故重申智原買進評等、並將目標價由170元調升到220元。

智原去年第四季歸屬於母公司業主之淨利為5.2億元、季減少12%、年減少10%，減少幅度該比該日系外資先前預估的8~9%主要是由於業外損失所致，其核心利潤表現大致符合預期。

日系外資表示，智原預估第一季營收將小幅成長，毛利率將下滑2~3個百分點，主要是因庫存註銷所致，然而，這並非長期影響，相信待消化告一段落後，將會逐漸轉佳，特別是在ASIC(客製化晶片)產品上。

日系外資表示，2023年智原前景喜憂參半，MP收入將面臨壓力，MCU(微控制器)營收的修正也恐比去年更艱難，然而，智原管理層對IP和NRE的增長還是充滿信心，看好IP、NRE營收上半年將會有雙位數成長，且透過產品組合走向高利潤，有助於智原2023年逐步恢復其毛利率。

日系外資最後強調，智原透過長產品生命週期項目的積累，具有穩定的新設計，每年都有維持其結構性MP收入增長的機會，這將進一步放大盈利增長，且注意到智原IP 、NRE業務中積極展示實力，不斷贏得新項目，儘管MP業務充滿挑戰，但預估MP增長將在2024年恢復。