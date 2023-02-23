精英111年全年合併營收達新台幣313.6億元，年減2%，儘管在這一年全球市場不斷變化，產業環境受到許多挑戰，但精英電腦獲利取得非常強勁的成果，全年營業毛利32.3億元，年成長達22%，毛利率10.31%，合併稅後淨利為8.73億元（年增率835%），創自105年以來新高，每股盈餘（EPS）1.57元。

精英表示，111年為新屆管理團隊治理的第一個完整年度，董事長鍾依文帶領團隊勇於突破慣性，努力開創新局，並做好風險管理，從3大方向：穩定核心、建立信任、共繪願景出發，並展開8大任務，順利達成年度亮眼成績。

回顧111年精英8大任務為：透過組織再造、精益生產計畫、及導入經管風控機制來強化公司管理核心；以強化公司治理，推廣正派健康的企業文化、並加強跨組織層級間的溝通與資訊交流，提升整體對願景的認知與凝聚各方共識；進而透過與媒體及股東等關係人的透明溝通，重塑公司整體形象。另外，在全球進入全新關鍵人才世代，公司著重人才策略與永續發展2大重點任務，以期透過結構性轉型與文化影響，讓精英電腦走向永續發展的健康循環。

回顧111年，精英透過專注研究發展，共計完成註冊24項商標，並取得20件專利；產品在西班牙、美國、比利時及印度等國家取得獎項及最受歡迎迷你電腦品牌獎項，同時因重視員工，並獲得政府健康職場促進認證、優良哺集乳室認證及TTQS企業機構版-銅牌等獎項。

精英表示，在111年精英採取6大執行方案，包括穩軍心、強溝通、重人才、增幅力、敏執行、展創新。重新打底、強化基本面，重建團隊信任，讓員工適才適所，成功讓精英強化競爭力，達成營運創高佳績。展望112年，精英也已完成技術與能力盤點，設定內部目標，找出贏家策略，將延續111年執行效率及成長動能，戰勝產業逆風，維持成長曲線。