在防範中國和俄羅斯在印太地區的背景下，德日關係快速升溫，雙方有意在現有的外長、防長「2＋2」機制外，進一步舉行層級達到總理和其他內閣成員的定期會談。日媒透露，雙方最快將於3月建立新的會晤框架，內容將涵蓋廣泛的各項主題，但重點仍在威懾中國和俄羅斯。

《日經亞洲》引述兩國高級官員說法指出，德日兩國外交與防務合作將有進一步升級，新的機制將比現有的兩國防長與外長「2＋2」會談的形式更廣，未來會包括兩國領袖，以及負責金融和其他領域的內閣成員。

據了解，雙方正安排在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）3月訪日期間，舉行兩國第一輪談判，預計雙方的部長將以線上方式參與。中國和俄烏戰爭將成為中心話題。議程上還包含經濟問題，例如糧食安全和氣候變化。兩國官員們還打算討論在氫的綠能發展方面合作。

「德國和日本都是法治民主國家，因此具有共同的基本價值觀」，德國執政聯盟社會民主黨外交事務發言人施密德（Nils Schmid）說，「兩國之間的政府磋商強調了密切的夥伴關係」。他強調，「中國的政治和軍事崛起、北韓構成的威脅，以及（西方）與俄羅斯的關係嚴重受損，是我們（德國）和日本共同面臨的主要挑戰」。

在前德國總理梅克爾任內，德國與中國定期舉行高層會談。她的繼任者蕭茲政府對北京持更加懷疑的態度，宣稱將減少德國經濟對中國的依賴。

報導指出，德國與日本、印度和東南亞國家等其他印太夥伴深化關係，顯示德國在外交政策上轉向亞洲。柏林已表示計畫在經濟和安全方面更積極參與該地區。2021年德國曾向印太地區派遣一艘護衛艦，去年則派遣了一批戰鬥機。

與此同時，日本做為今年七國集團（G7）的東道主，需要與其他成員進行溝通，以確保在今年5月廣島峰會前的部長級會議之前，每個成員立場都保持一致。而這類國際聯合的統一立場，被認為對於阻止大陸武力犯台至關重要。

日本首相岸田文雄多次警告歐洲國家，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，其他歐洲國家也越來越靠近東京。英國和日本簽署了一項促進國防合作的互惠准入協議，兩國也和義大利正在合作開發戰鬥機項目。法國和日本計畫在今年上半年也舉行一次兩國「2＋2」會談。