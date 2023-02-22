1.俄羅斯總統普丁周二發表年度國情咨文時表示，俄國將暫停參與美俄之間僅存的核武規範《新削減戰略武器條約》（New START），並警告俄國將重啟核武測試。普丁指控基輔政權和西方統治者將烏克蘭人民當作人質，以美國為首的北約使俄烏衝突火上添油，他並強調俄國不會退縮，將審慎地繼續解決在烏克蘭的艱困任務。

2.美國總統拜登在波蘭華沙皇家城堡（Royal Castle）就俄烏戰爭周年發表談話，他表示俄羅斯永遠都不會在烏克蘭獲勝，基輔仍將「屹立不搖」。而針對普丁對西方國家的指控以及宣布擱置核協議，拜登表示，美國對烏克蘭的支持「不會動搖」，北約也不會分裂。

3.歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）重申，歐央擬在3月會議再次升息50個基點，至於3月之後的行動以及利率要升到多高，則將取決於數據。拉加德表示，歐元區的通膨升勢已經開始放緩，就目前來看並不存在薪資與物價的螺旋式上揚。她並重申歐洲央行對抗通膨的意志堅定，誓將讓通膨率回落到2%目標。

4.推特執行長馬斯克宣布下周公開該社群平台的演算法原始碼。馬斯克向來認為此舉有助於提升推特的透明度。專家則表示開放原始碼有助於改善軟體，以及遏阻平台上的極端言論。

5.德國布蘭登堡（Brandenburg）經濟部表示，美國電動車製造商特斯拉受到華府實施的電動車獎勵措施影響，決定暫停在德國興建新電池廠的計畫。

6.S&P Global美國2月綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.2，高於1月終值46.8和市場預期47.5，並為八個月以來首次重返擴張，主要受惠於服務業景氣回暖。2月服務業PMI初值為50.5，高於1月終值46.8與市場預期47.3，創下自2022年6月以來新高，亦為6個月以來首度重返擴張。2月製造業PMI初值為47.8，高於1月終值46.9和市場預期47.1，但仍處於萎縮。

7.周二美國10年期指標公債殖利率一度急升13.4個基點，報3.962%，2年期債息一度大漲10.6個基點，報4.738%，雙雙創下去年11月以來新高，2年期與10年期債息曲線的倒掛仍高達負78個基點，顯示經濟即將衰退的擔憂加劇。

8.數據顯示美國經濟走強，在聯準會可能進一步升高利率的預期帶動下，周二美元指數尾盤漲0.289%，稍早前一度漲0.38%，報104.26。歐元跌0.19%，報1.0666美元，歐元區製造業指數表現欠佳，使歐元承壓。

9.周二國際油價陷入震盪，紐約期油收跌0.23%，報每桶76.16美元。布蘭特期油收跌1.21%，報每桶83.05美元。投資人在中國需求前景強勁有利於油價以及繼續升息不利於經濟前景等利空之間陷入拉鋸。

10.周二紐約期金收跌7.7美元或0.4%，報每盎司1842.5美元。美元上漲以及市場觀望聯準會發布會議紀要，給金價帶來壓力，但分析師表示，中國與印度購買黃金的需求強勁，給金價帶來支撐。