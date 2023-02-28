俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告說，烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）周邊的戰況變得越來越艱難。

澤倫斯基在晚間的談話中說道：「戰況越來越艱難。」

他提到，「敵人不斷摧毀可以用來保護我方陣地的一切東西」，還說為巴赫姆特而戰的烏克蘭官兵是「真正的英雄」。

巴赫姆特爭奪戰是俄國侵略烏克蘭一年多來耗時最久的戰役。

儘管奪下巴赫姆特會是俄軍一大勝利，但分析家指出，這個勝利僅具象徵意義，因為巴赫姆特的戰略價值其實很小。

獲俄羅斯支持的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）領導人普希林（Denis Pushilin）在俄國電視台今天播出的談話中表示，通往巴赫姆特的所有道路都在親莫斯科當局部隊「火力控制中」。（譯者：陳彥鈞）1120228