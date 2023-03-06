盛傳法國將提供「幻象」（Mirage）2000-C戰機給烏克蘭

基輔十萬火急，不斷催促美國提供F-16戰機，卻遲遲等不到它們。而法國防長勒克努（Sébastien Lecornu）卻已證實，和烏克蘭政府就提供法國航太軍2022年6月退役的戰機進行了討論，而這可能是「幻象」（Mirage）2000-C戰機。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，勒克努2月28日在參院聽證會中被問及，提供烏克蘭戰機的問題。參議員弗利歐（Philippe Folliot）先問他：「目前法國有12架庫存的『幻象』2000-C戰機準備出售。你是否打算把它們賣給烏克蘭，或訓練烏克蘭飛行員？」接著參議員卡里奧-梅蘭（Joëlle Garriaud-Maylam）也追問道：「我們的空軍準備在華沙訓練烏克蘭飛行員是真的嗎？我獲得的情資這麼說，我想加以確認。」

儘管勒克努回答，無論派戰機到烏克蘭，或是訓練烏克蘭飛行員都不如提供基輔彈藥抗俄來得迫切。他強調，提供彈藥有緊迫性，烏克蘭的抵抗力取決於此。然而，勒克努也坦承，法國和烏克蘭討論了戰機和編隊問題，他說：「總統已經說了，並沒有禁忌。」

另一方面，他也向議員說明，提供戰機給烏克蘭的困難集中在後勤、訓練和機械維修力等問題上，而這些都不是短期內能解決的。

不過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）1月30日在海牙說，顯然沒什麼被排除在外。但他也說，烏克蘭並沒有開口要任何戰機。也因此，勒克努這次的話中暗示，烏克蘭已要求法國提供戰機。

2022初，法國有106架達梭航太（Dassault Aviation）研製的「幻象」2000戰機服役，但在2030年以前，它們將全部被先進的「飆風」（Rafale ）戰機汰換。而「幻象」2000武裝了R.550「魔法」（Magic）二式飛彈，據說希臘1996年曾靠它在愛琴海上空擊落1架土耳其F-16D戰機，但雙方都低調處理，而這很可能是不想影響這款美製戰機的威名所致。