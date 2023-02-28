歐盟（EU）今天指出，由於明斯克當局持續打壓國內反對派並支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，歐盟已經把針對白俄羅斯的制裁延長一年。
法新社報導，自從白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）殘酷鎮壓抗議2020年有爭議大選的示威者以來，歐盟便對白俄祭出了數波制裁。
執政近30年的魯卡申柯是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的重要盟友。
歐盟理事會（European Council）透過聲明表示，制裁已延長到2024年2月28日。
魯卡申柯和其他194位與白俄政府關係密切的人士被禁止進入歐盟，他們的資產也被凍結。
制裁措施還鎖定34個實體，禁止來自歐洲的所有資金流向這些實體。
白俄羅斯還受到有針對性的經濟制裁，包括金融部門、貿易、科技和電信、能源及運輸方面等限制措施。（譯者：陳彥鈞）1120228
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