債券ETF正夯，但對於新手來說，整個台股市場令人眼花撩亂，光是債券ETF就超過120檔以上，究竟該如何去蕪存菁選到好標的呢？投資達人股魚在【股魚嗨什麼#60】股魚公開選債券ETF的訣竅！想要配息＋資本利得，季配息ETF新興企業債（00760B）有利可圖嗎?

股魚建議投資人，升息結束本來就會發生，那就要在其中找到最好的投資標的，因為待升息循環確定進入末升段，預期債券殖利率就會下降，而與殖利率呈反向關係的債券價格就會上升，後續資本利得空間可期。以市場上主要4種債券ETF來說，包含美國公債、A級公司債、非投資級公司債以及新興市場投資等級債，又以新興市場投資等級債的長期投資效益最被看好。

截圖於：【投資嗨什麼】-〈股魚嗨什麼#60〉授權提供

以00760B FH新興企業債為例，投資標的專注於國營企業，且包含BBB級以上之產業龍頭企業或國家發行的投資等級債券，因此債信評級高，違約風險低，對於投資人來說較安心。在市場上看數據資料，其實在升息結束後的一年表現來看，新興市場的投資等級債券才是最佳的，多扛一點風險換更高的報酬表現。

再以配息金額觀察，00760B今年首季每單位擬配發0.71元，若以20日收盤價計算，不僅首季預估年化配息率達5.4%，創下成立4年多以來的最高紀錄外，近3個月含息報酬率也繳出5.05%的成績，顯示債券ETF除了可以穩領高息外，同時也具賺進資本利得的機會。

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股魚強調，即使在升息期間，也可以選擇相對安全的美元公債，因為美國不會倒，因此在市況不好時，他會買進美國公債，除了在降息之前可以領取穩健的息收，又有安全感，甚至有機會賺取降息後的資本利得。因此投資時具備正確概念，就能達到錢滾錢的絕佳機會。

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股魚建議，投資人必須在安全感與績效兩者間抉擇，若想要安全感，建議可以買美債；若想在未來降息循環開始後，依舊可以拿到較好的增值空間，那麼新興市場企業債會是一個值得考慮的投資標的。不過投資沒有標準答案，關鍵在謹慎權衡各種收益預期與風險承受力後做出的決定，才是最佳選擇。

股魚表示：今年有許多類定存的產品資金外流，而流向是債券型產品，這很容易理解，儲蓄險、定存、投資型保單很多都是連結債券產品，可給投資人的利率少的可憐。趁著這波升息機會，將到期的資金不再續存改轉入債券產品，是幫自己爭取更多配息的選擇。

投資人可選擇00760B產品預定2月23日展開除息，只要在22日前買入並持有，即可在3月22日領到配息。

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※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。