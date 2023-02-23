陳麗卿指出，上市公司去年營收再締新猷，以預計可配發現金股息來看，仍具高殖利率，在全球名列前段班。隨疫情趨緩，證交所將重啟海外招商引資，規劃四場重要機構投資人拜會，及六場海內外上市櫃公司引資說明會。
證交所說月，為提升台灣資本市場能見度，「台灣邁出去，世界走進來」，證交所去年恢復實體參與WFE及IOSCO年會，增進與各國交易所及市場機構交流，亦與日本、韓國、新加坡等友好交易所首長，就上市、監理、商品等運作實務等交換意見，促進雙方市場發展。
證交所副總兼發言人陳麗卿今（23）日指出，面臨疫情及地緣政治衝突紛擾，上市公司去（2022）年營運展現韌性，整體營收達40.2兆元，年增5.34％，前三季稅後純益則成長約5.3％，若以股息發放率不變，推估2022年現金股息有機會較2021年的2.19兆元更上一層樓、會更高，高殖利率優勢將對國際資金具有一定吸引力。
陳麗卿指出，上市公司去年營收再締新猷，以預計可配發現金股息來看，仍具高殖利率，在全球名列前段班。隨疫情趨緩，證交所將重啟海外招商引資，規劃四場重要機構投資人拜會，及六場海內外上市櫃公司引資說明會。
證交所說月，為提升台灣資本市場能見度，「台灣邁出去，世界走進來」，證交所去年恢復實體參與WFE及IOSCO年會，增進與各國交易所及市場機構交流，亦與日本、韓國、新加坡等友好交易所首長，就上市、監理、商品等運作實務等交換意見，促進雙方市場發展。
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