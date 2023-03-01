證交所呼籲，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。
證交所提醒，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」之目標。有關上述上市公司財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。
證交所表示，目前上市公司共計971家（本國上市895家及第一上市76家），去（111）年財務報告公告申報期限：實收資本額100億元以上及金融保險上市公司（本國上市120家及第一上市2家）為本（3）月16日；其餘849家上市公司為31日。
證交所呼籲，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。
證交所提醒，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」之目標。有關上述上市公司財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。
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