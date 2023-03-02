《證交所》開發金明起恢復信用交易 17:192023/03/02 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第24條規定，審核開發金(2883)公告並申報111年度財務報告，每股淨值回復至票面以上，自3月3日起恢復融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場回穩 金管會收回四項救市措施 開發金 股價待量上攻 證交所赴金門大學 開講金融教育 #開發金 #有價證券 #證交所 #明起 #恢復信用交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金紀念品 今年送晶鑽杯 04:102023/02/23 財經要聞 采鈺3月1日起得為融資融券交易 21:172023/02/24 財經 開發金每股淨值回復至票面以上 3日起恢復信用交易 18:042023/03/02 財經 《證交所》投資人教科書 宅在家學習網3月推新作 13:582023/03/02 財經 《金融股》康和證拚發權證 獲證交所與櫃買肯定 14:182023/02/28 財經 《證交所》證交所重啟招商 台股「高殖利率」吸睛 08:082023/02/24 財經 證交所：去年財報有122家要在16日申報 其餘為31日 19:342023/03/01 財經 《觀光股》9天飆漲達77％ 這家飯店衝上市新高價 12:182023/02/24 財經 展匯科 4／1起終止買賣 04:102023/03/02 證券．權證 證交所：胖手指事件非父子對敲 04:102023/02/24 證券．權證 台股高殖利率優勢 證交所：2022年現金股息可望優於2021年 17:522023/02/23 財經 采鈺 今得融資融券交易 04:102023/03/01 證券．權證 證交所：提醒券商注意交割情形 04:102023/02/23 財經要聞 買權證秒賠2799萬傳避稅謠言！證交所說話了 19:202023/02/22 財經 中壽董事長譚碩倫請辭 04:102023/02/24 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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