台臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第24條規定，審核開發金(2883)公告並申報111年度財務報告，每股淨值回復至票面以上，自3月3日起恢復融資融券交易。