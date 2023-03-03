大陸外交部網站消息，中國大陸外交部長秦剛2日在新德里出席二十國集團（G20）外長會期間會見荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉。胡克斯特拉強調，荷方期待與中方保持密切高層交往和建設性對話，將繼續根據本國利益在具體專案上獨立作出判斷。

秦剛說，中荷各層級、各領域交流活躍，充分體現了雙方的高度互信與雙邊關係的生機活力。雙方要籌備好今年高層交往，為雙邊關係發展注入強勁動力。中荷經貿合作取得長足發展，互為重要夥伴，這得益於雙方始終秉持互利互惠原則。中方讚賞荷方多次表示不贊同脫鉤斷鏈，願攜手維護全球產供鏈穩定，維護兩國和雙方企業共同利益。中方高度重視荷方同塔吉克共同舉辦聯合國2023年水促進可持續發展大會，將派高級別代表參會並同歐盟共同主持「水資源與可持續發展」互動對話會。

胡克斯特拉表示，荷中務實合作平等互惠、成效顯著，超越買賣關係。荷方期待與中方保持密切高層交往和建設性對話，將繼續根據本國利益在具體專案上獨立作出判斷。荷方高度關注烏克蘭局勢動向，贊同應加大外交努力，希望中方為防止危機升級發揮關鍵作用。

秦剛強調，中方不是烏克蘭危機的當事方，我們不願看到戰火在歐洲蔓延，從衝突第一天起就呼籲政治解決危機。中方的立場歸結為一點，就是勸和促談，我們將繼續站在和平一邊、公平正義一邊。