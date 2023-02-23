「合庫四年到期美國投資等級企業債基金」有2種幣別，包括新台幣和美元，由台中銀擔任基金保管機構，該基金自成立日起屆滿6個月後，投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於「美國投資等級企業債券」的總金額，亦不得低於基金淨值的60％。該基金自成立日起90日後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％、並歸入基金資產。

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金經理人楊嘉煒表示，預期通膨短期波動在所難免，但若升息幅度如市場預期逐步減緩，債券市場可望逐步走出陰霾，再現風華。

美國聯準會自2022年3月啟動升息開始，長期低利率環境已大幅轉變，目前聯邦政策利率區間已上調至4.5%-4.75%，創2018年以來新高，若觀察聯邦政策利率期貨資料顯示，預計到夏季Fed將再加息75個基點，使利率目標區間達到5.25%-5.5%。楊嘉煒表示，自美國升息以來，債券市場表現承壓，如今3-5年美國投資等級企業債券收益率約5.33%，具有相當吸引力，觀察自去年11月起全球資金已有回流美國投資等級企業債券的跡象，債券布局的甜蜜點已到。

楊嘉煒表示，過去幾年受到低利環境影響，市場上發行之目標到期債券型基金大多鎖定新興市場債券為主，雖藉由專業操作嚴控信用風險，追求較佳的收益水準，但市場的不確定性仍讓投資人不免擔心。從區域配置面來看，今年美國經濟成長率仍相對其它成熟國家佳，整體美國企業盈餘成長展望也優於歐洲與新興市場，建議可優先局以美國為主之投資等級企業債券，並伺機酌量配置基本面佳，具投資價值之美國非投資等級企業債券。