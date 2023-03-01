「復華美國標普500成長ETF證券投資信託基金」以追蹤「標普500成長指數」的績效表現作為基金投資組合管理目標，並運用最佳化方法投資於標的指數成分證券，由北富銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。
《基金》復華美國標普500成長ETF基金 准募
金管會證期局表示，核准復華投信申報募集開放式指數股票型「復華美國標普500成長ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣195億元整，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。
金管會證期局表示，核准復華投信申報募集開放式指數股票型「復華美國標普500成長ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣195億元整，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。
「復華美國標普500成長ETF證券投資信託基金」以追蹤「標普500成長指數」的績效表現作為基金投資組合管理目標，並運用最佳化方法投資於標的指數成分證券，由北富銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。