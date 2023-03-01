「復華美國標普500成長ETF證券投資信託基金」以追蹤「標普500成長指數」的績效表現作為基金投資組合管理目標，並運用最佳化方法投資於標的指數成分證券，由北富銀擔任基金保管機構，並以新台幣計價發行。

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