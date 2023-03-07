台塑(1301)2月合併營收176.88億元，月成長22.8%、年減少14.1%。台塑表示，2月營收相較1月增加主要是銷售量差增加，1月適逢農曆春節，出貨天數較少，春節後大陸下游加工廠陸續復工，石化產品需求增加，且3月即將進入塑料傳統旺季，客戶備料意願轉強，因此，2月各主要產品銷售量合計比2023年1月增加7.3萬噸。

南亞(1303)2月合併營收218.4億元、月成長7.7%、年減少26.8%。南亞表示，2月營收相較1月增加，主要是農曆春節後，下游產業復工，雖然2月天數較少且有連假，但在疫情趨緩及市場對通膨、升息的擔憂逐漸減輕之下，消費需求回升，客戶於春節後積極回補庫存，使各類產品銷售量增加，營收成長。

台化(1326)2月合併營收280.17億元、月成長9.5%、年減少2.4%。台化表示，2月營收相較1月成長，其中，量差增加22.7億元，售價差增加1.7億元。PX加工價差改善增加外售，及萃餘油回售台塑化增加，合計影響7.5億元；PTA、PIA下游客戶因應春節及市況，上月安排檢修或降載，2月陸續復車，銷售增加2.5億元；PP上月安排定保檢修，本月復車產銷增加2.2億元。

台塑化(6505)2月合併營收631.64億元，月增加3.7%、年增加20.7%。台塑化2月原油煉製量1348.5萬桶，比去年同期1018.8萬桶，增加329.7萬桶；產品總銷售量1512.5萬桶，比去年同期增加398萬桶。售價方面，2月杜拜原油均價比去年同期下跌10.2美元/桶，但受外銷柴油與航燃產品價差比去年同期增加影響，產品平均售價97.3美元/桶，僅比去年同期減少3.9美元/桶。