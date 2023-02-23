周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.55點或0.33%，為462.22點。在歐股收盤後，聯準會公布了上次的政策會議紀錄。

銀行股跌1.6%；然而在前一個交易日，該指數來到近一年新高。

由於對中國消費需求的擔憂，大宗商品價格下跌，礦業股跌2.1%，油氣股跌1.3%。

周二公布的數據顯示，德國和法國的企業活動(PMI)已經上升到擴張區間；此外美國的企業活動也出現反彈。此皆引發擔憂，認為利率將在更長時間維持較高水準。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場部門主管Susannah Streeter指出：「投資人開始意識到，聯準會的工作還沒有做完，為了抑制通膨，可能不得不進一步提高利率」。「有關聯準會在年底前降息的希望已經破滅，人們現在開始擔憂，可能需要再連續加息三次，才能遏制物價的螺旋式上升」。

周三公布的數據顯示，德國的通膨未出現放緩跡象；由於烏克蘭戰爭影響，能源和食品價格壓力仍大。

在個別股票中，貝思半導體漲10.2%，報74.5歐元；該家荷蘭晶片製造設備商說，美中近期的緊張關係，並未影響到銷售和訂單。

Stellantis升2.2%，報16.2歐元；該汽車製造商說，由於產品和定價強勁，去年下半營業利益增長17%。

法國食品廠達能上漲4.5%，報54.7歐元；該公司表示，儘管不斷飆升的原物料和能源成本，拉低了2022年全年營益率，但是預計今年的營益率會更高。

德國醫療集團Fresenius跌4.4%，報27.6歐元；由於計畫放棄對子公司Fresenius Medical Care的控制權，該集團預計今年獲利將下跌。

證券交易所營運商Euronext跌7.4%，報71.1歐元；該公司宣布，已提出報價，將以55億歐元收購基金分銷公司Allfunds。