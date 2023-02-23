美系外資指出，旗下亞洲科技戰略團隊在年10月就已改變看法，傾向更看好PC半導體， 也因此該機構對於PC市場從看跌轉為中立，同時，相信在穩定的毛利率前景、下半年新產品周期和投資價值處於低谷的帶動下，已經看到一些PC半導體的投資價值出現。

美系外資指出，PC半導體目前已經看到一些零組件開始補充庫存，這代表可能已經觸底，未來回報將更具吸引力，故上修了2023年及2024年PC半導體的每股盈餘的預測，比市場預期高約10~15%。

有鑑於PC半導體的庫存修正和獲利修正幅度可能接近谷底，美系外資表示調高譜瑞-KY、祥碩及瑞昱目標價，同時調高瑞昱評等由原先的「減碼」一口氣調高至「加碼」，目標價由239元調高至450元；重申譜瑞-KY及祥碩評等都是「加碼」，其中譜瑞-KY目標價由825元調高至1125元；祥碩目標價由818元調高至1175元；至於力智(6719)則重申「減碼」評等，目標價維持165元。