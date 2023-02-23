南部缺水、核二廠2號機組下月又要除役，引發台中市長盧秀燕憂心「以水補電」，將導致中部水情失衡。經濟部水利署今聲明，該署與台電大甲溪電廠已建立平台密切合作，水庫放水發電後的尾水，均蓄存於下游堰壩，進一步提供石岡壩民生、產業及農業使用，完全不會浪費。

大甲溪為水力發電重鎮，設有德基、青山、谷關、天輪及馬鞍5座水力發電水庫，目前德基水庫蓄水率尚在8成左右。水利署表示， 德基水力發電放水優先蓄存下游群壩，透過青山、谷關、天輪、馬鞍及石岡壩等水庫，調控供公共用水及農業灌溉使用。在用水總量不變下，再讓台電依照夜間尖峰用電需求適量發電，不浪費水源。

水利署強調，目前德基水庫蓄水量1億4826萬噸，蓄水率79％，比百年大旱同期多了1.2億噸，鯉魚潭水庫也還有7143萬噸，都比往年水情佳，預估台中市到5月底前均能正常供水。

而氣候變遷下，南部降雨量創下30年來新低。水利署表示，政府自2017年起即透過開源、節流、調度、備援等策略推動水資源建設，並以前瞻基礎建設計畫加大伏流水、再生水、區域調度及人工湖等建設。

在推動水庫清淤方面，水利署強調，去年清淤量1794萬立方公尺，為歷年平均近3倍，將持續透過水土林相關部會合作，加強上游集水區保育治理，維持水庫永續經營。