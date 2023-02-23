EBay去年第四季營收年減4%，為25.1億美元，優於市場預估的24.7億美元。經調整後淨利年減10%，為5.81億美元。經調整後每股盈餘為1.07美元，略高於市場預估的1.06美元。

第四季總交易訂單金額（GMV）亦下滑12%。GMV指的是網站成交金額，是衡量電商公司業績的關鍵指標之一。

該公司警告上半年需求恐將下滑，財務長Steve Priest在法說會上表示，雖然今年隨著時間過去，我們確實看到經濟狀況有改善的潛力，但現在預測下半年復甦仍為時過早。

EBay預估本季營收介於24.6億～25億美元，優於華爾街預估的23.7億美元。雖然第一季營收預測意外樂觀，但分析師表示這不足以讓投資人振奮起來。

Insider Intelligence首席分析師Andrew Lipsman表示，EBay的財測顯示該公司對第一季的看法比亞馬遜略為樂觀，但對於一家繼續面臨逆風且表現不及電商同業的公司，這可能不足激發投資人的熱情。

該公司未提供全年展望。

在經歷疫情期間的強勁增長後，電商公司現在正面臨種種阻力，，包括費用激增、消費者信心下滑，以及同業搶客的激烈競爭。

電商業龍頭亞馬遜日前也警告，其本季營業利益可能跌到一毛不剩。

EBay正著手削減開支以應對銷售下滑，本月早些時候，該公司宣布將裁員約500人，相當於約4%員工。此前亞馬遜則宣布裁員1.8萬人。