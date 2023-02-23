華爾街日報報導，美軍駐台人數擬增至最多200人，較現有數量增逾3倍，目的是加強訓練中華民國國軍，著重在戰術、武器使用方面，讓面對中國威脅的台灣更難遭受攻擊。

報導引述未具名美方官員表示，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。

美軍在台駐有特種部隊及陸戰隊，根據美國國防部資料，過去幾年總人數變化有限。隨著美台加強合作對抗中國不斷增強的軍事實力，美軍駐台人數擴增後將達數十年來最高水準。

另外，知情人士透露，美國密西根州國民兵也在訓練一組國軍，包括在密西根北部格雷林營（Camp Grayling）與多國進行的年度演習。這項軍事合作過去一直保持低調。

報導寫道，美台兩地軍事訓練增加，是美國致力協助台灣防範中國侵略的成果之一。美方官員說，拓展訓練已籌劃好幾個月，與月初中國一顆高空偵察氣球飛越北美後在大西洋上空遭美軍擊落導致美中關係再探低點無關。

美方官員說，新增駐台美軍不僅將訓練國軍操作美國武器，也會在防範中國攻擊的戰術面加以指導。但這些官員不願透露更多細節。

中共解放軍強化實力數十年後行動愈來愈咄咄逼人，近年不斷派遣艦機侵擾台灣周邊海空域。去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，五角大廈更努力說服台灣採用部分軍事專家口中的「豪豬」戰略，著重能讓台灣更難遭受攻擊的戰術與武器。

華爾街日報2021年10月率先披露，少量的美軍特種部隊及陸戰隊當時已祕密駐台訓練國軍至少一年。北京方面隨即揚言將採取措施維護自身利益。

一名美方官員談及美軍協助訓練國軍時說：「難以判定什麼事會引起中國反對。我們不認為當前和不遠的將來我們可能會維持的合作水準接近中國的臨界點，但那是我們做每個涉及支持台灣決定時不斷評估、留意的問題。」

美軍印太司令部、白宮及五角大廈對相關消息都不予評論。

五角大廈發言人梅納斯（Marty Meiners）說：「我們不評論具體行動、交流或訓練，但我想強調的是，我們的對台支持與雙邊防務關係依舊是因應中華人民共和國目前構成的威脅。我們的對台承諾堅若磐石，有助維護台海及區域和平穩定。」（編輯：黃自強）1120223