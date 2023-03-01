美國國會眾議院外交事務委員會周二（2月28日）舉行「應對中共進攻性行為的世代挑戰」聽證會。據美國之音報導，在聽證會上作證的美國商務部副部長埃斯特韋斯表示，「正確保盡我們所能防止敏感技術落入中國之手，這些行動是為了保護美國的國家安全和外交政策利益，而不是像北京經常宣稱的那樣是與中國進行經濟戰。」

埃斯特韋斯列舉了美國商務部對限制先進的技術出口到中國所採取的一系列措施，包括去年十月公佈的對先進的計算和半導體製造相關的新控制，對進入中國的超級計算機的某些高性能芯片組件、先進製造設施或晶圓廠的半導體工具和物品實施新的控制，對美國人的某些活動施加限制，限制美國人在中國的先進實驗室支持維護和操作這些技術複雜的機器的能力。另外，美國還與其盟友和夥伴合作，採取協調行動，對中國實施類似的限制。他還提到，美國已經對生產先進半導體所需的某些物品和電子設計軟件實施了多邊管制。

埃斯特韋斯說，「除了這些意義重大的規定外，我們一直積極的對中國的實體進行甄別並添加到商務部的實體清單中。該實體清單要求出口商在出口受我們管轄的項目之前，必須獲得工業和安全局和我們在國防部、國務院和能源部的同事批准的許可證，」

這位官員說，自拜登政府上台以來，商務部已把160個中華人民共和國的實體列入實體清單，佔所有被列入實體名單的中國實體的大約25％。

另外，商務部在積極實施有關出口管控措施的同時，還與司法部合作實施刑事處罰。

埃斯特韋斯說，「在涉及中華人民共和國的問題上，我的不變任務就是確保我們盡一切努力防止美國的敏感技術落入惡意行為者之手。我們將繼續審核我們的出口管制政策，評估威脅環境，與各個聯邦政府以及美國的盟友與夥伴合作，採取行動保護美國的國家安全。」

埃斯特韋斯明確表示，美國採取的這些行動是為了保護美國的國家安全和外交政策利益，而不是像北京經常宣稱的那樣是與中國進行經濟戰。