花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀盛讚，台積電為AI、高效能運算（HPC）與數據中心趨勢最主要受惠股，列為晶圓代工投資首選。儘管台積電來自智慧機系統級晶片（SoC）業務營收可能衰退，但HPC業務將有雙位數百分比的堅實成長。

需要注意的是，大型語言模型（LLM）的規模與複雜度仍在持續增加，現在除了微軟對OpenAI的投資外，科技巨擘Google也在積極追趕，將推出自己的聊天機器人加入戰局，花旗環球認為，由於大規模GPT模型通常需要並行工作的GPU來處理海量數據，目前以輝達為主要GPU供應商，未來希望看到更多由台積電先進製程生產的AI加速器問世。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞指出，雖然短期需求動能偏疲弱，持續看好半導體產業循環第二季觸底反彈，並將台積電列為投資首選，就評價面觀之，台積電現在處在2024年推估每股稅後純益（EPS）的13倍本益比位階，約在歷史區間下緣，考量未來二、三年來自HPC的獲利能見度高漲，市占率提高與總體市場規模放大的優勢，研判目前報酬風險比誘人，給予「買進」投資評等與690元推測合理股價。