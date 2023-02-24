1月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為0.43%；年增率由上月底之6.38%下降為5.37%，係因銀行對民間部門、政府及公營事業債權成長均下降。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為4.03%，低於上月底之4.88%。

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