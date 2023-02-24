針對近期傳出的提前還房貸困難等問題，大陸銀保監會近期再次召開專題會議，已要求大陸各銀行加快處理積壓申請，做好提前還款服務。

大陸《證券時報》時報稱，銀保監會有關部門負責人指出，目前商業銀行正在優化相關金融服務，做好提前還款的辦理工作。

上述負責人指出，有的銀行制定了專門的客戶提前還款服務方案和流程，統籌線上線下服務管道，保證還款時間的可預期性；有的銀行開展多管道服務對接，設立房貸提前還款熱線專席，為客戶諮詢及業務辦理提供便利；有的銀行在手機銀行等線上管道部署提前還款預約功能，提升服務效能

該負責人說，從市場反映和了解的情況看，提前還款辦結數量明顯增長，辦理時限有所縮短，提前還款困難的問題已逐步緩解。

報導稱，下一步，大陸銀保監會將會與有關部門，繼續指導商業銀行依據合約約定做好房地產金融服務，暢通線上辦理管道，加快審批次處理效率，做到客戶少跑路、快辦理。同時，將繼續加大對違規使用經營用途貸款、消費貸違規流入房地產領域的監管。

銀保監會有關部門負責人提醒，廣大消費者若有提前還貸或者其他金融業務需求，請向銀行等正規金融機構進行諮詢瞭解相關情況，避免被不法仲介機構誤導，保障自身合法權益。