GDPMDS的核照要件，針對包括體外診斷醫療器材(IVD)的運輸，即確保承運人有能力提供、維持及確保相關人員、場所、設施等符合醫材處理、儲放之要求；而新加坡海關透過其TradeFIRST綜合性評量之STP-Plus，在管制空運代理人制度下，給予安全認證最高級別Premium Brand，更認可堅實的供應鏈安保程序，除了增加運輸的可視性，亦大為降低貨物失竊風險，中菲行的物流團隊藉此，為全球客戶有效把關每一道物流環節。STP也正猶如包括AEO、CTPAT與PIP等供應鏈安全架構，目前分別在中國、印尼、荷蘭、台灣和泰國與美國和加拿大等中菲行獲認可的國家，為國際貿易，建立起完整供應鏈安全管理的防護網。

此外，集團中央管理服務處(Central Service Center)指出，STP-Plus認證的頒發，除了代表承運人通過嚴格的物流考驗，能有效為貨物避險，並因此可大幅減少貨物被查驗比例，更透由新加坡目前與加拿大、韓國、日本、中國、台灣、香港、美國、澳洲、泰國及紐西蘭等10個關稅轄區，已簽署雙邊相互認證安排（MRA），在其他成員國的通關文件及貨物檢查次數將減少，且即使被抽樣接受檢查的貨物或在貿易出現阻斷時，亦將優先處理，為客戶有效增進通關效率。

中菲行在睽違3年後，於新加坡舉辦的全球經理人會議中，除了宣布2022年營收總額再創歷史新高，與慶祝其新加坡子公司創立43周年紀念，並在榮獲雙重國際殊榮的肯定下，以鏈接亞洲及世界的目標，持續強化各產業供應鏈，作為全球客戶的物流後盾。