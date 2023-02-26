復旦大學計算機科學技術學院教授邱錫鵬在2023年世界人工智能開發者先鋒大會上表示，如果優化順利，計劃在三月底開源該校研發的類ChatGPT模型MOSS。

第一財經報導，MOSS是大陸首個類ChatGPT模型，由復旦大學自然語言處理實驗室邱錫鵬教授團隊於20日發布。據介紹，MOSS可執行對話生成、編程、事實問答等一系列任務，打通了生成式語言模型理解人類意圖，並具有對話能力的全部技術路徑。

邱錫鵬說，「這個模型，我們計劃在這一個月（二月）和人類不斷交互，進行優化，如果順利的話我們計劃將在三月底開源。」

邱錫鵬表示，希望把MOSS貢獻給學術界和工業界，「現在大型語言模型幾乎是被國外壟斷，而且他們只開放API，這樣我們就沒有關於大型語言模型的第一手材料，對科研會有非常大的挑戰。」

MOSS此前一經推出，便引起網友熱烈關注，此前由於瞬時訪問壓力過大，MOSS的服務器一度被網友擠崩潰。

復旦團隊21日在MOSS官網發佈公告致歉，稱模型還不成熟，距離ChatGPT還有很長的路需要走，「我們一個學術研究的實驗室無法做出和ChatGPT能力相近的模型，MOSS只是想在百億規模參數上探索和驗證ChatGPT的技術路線，並且實現各種對話能力」。

MOSS的推出，將助力大語言模型的進一步探索和應用，為大陸學術界和產業界提供重要經驗。