歐洲各國專家27日在柏林一場研討會指出，俄烏戰爭結束後，西方下一步就是提供烏克蘭安全保證、甚至讓烏克蘭加入北約，不過，社會討論時勢必充滿爭議，成為未來一大挑戰。

俄羅斯入侵烏克蘭屆滿一年，德國親基民黨（CDU）智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad Adenauer Foundation）27日舉辦研討會，邀請歐洲各國代表討論俄國出兵烏克蘭對歐洲安全的衝擊。

儘管戰事仍在進行，西方各國最近已將焦點轉向如何提供烏克蘭長期性的安全保證，例如協助烏克蘭發展自主國防工業、甚至讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），避免烏克蘭再次被入侵。

在波茨坦大學（University of Potsdam）任教的軍事史學者奈澤爾（Sönke Neitzel）表示，戰後的烏克蘭勢必需要安全保證，這道理大家都懂，但問題是哪些國家有意願。

他舉德國為例說，民眾自願從軍、捍衛國家的意願如此低，如果烏克蘭再次被攻擊，德國因為協防義務得派士兵跟俄軍交戰，社會能接受嗎？

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）和斯洛伐克外長卡瑟爾（Rastislav Kacer）也有同樣擔憂。

施卓克－齊默曼說，選民點頭才可能給烏克蘭安全保證，但一般大眾對此沒有想像，不知道自由必須付出代價。

不過，她強調，對西方來說，給予烏克蘭某種形式的安全保證將難以避免，原因是戰爭落幕後，烏俄關係勢必交惡數十年，烏克蘭很難維持中立地位。

斯洛伐克外長卡瑟爾（Rastislav Kacer）表示，俄國如果拿下烏克蘭，下一步就是進軍其他歐洲國家，烏克蘭確實在捍衛整個歐洲，這場戰爭的結果將決定歐洲的未來。

但卡瑟爾指出，目前人民還無法想像自己國家的軍隊被派到國外、為其他國家打仗。他因此預期，說服社會大眾為烏克蘭提供安全保證，將是歐洲各國政府接下來的挑戰。

與會專家指出，北約7月將在立陶宛舉行峰會，烏克蘭的安全保證和是否讓烏克蘭加入北約屆時勢必成為焦點。（編輯：馮昭）1120228