該業者說，2月共完成14億美元的BREIT贖回請求，約占該月贖回申請總額的35％。百仕通還指出，2月的贖回申請已比1月減少26％。

瑞士信貸曾在去年11月降低對百仕通的股票投資評等，其中一項原因就是投資者對BREIT的贖回不斷增加。由於市場憂慮聯準會升息恐將打擊REIT表現，導致投資者去年底的贖回申請大增。