該業者說，2月共完成14億美元的BREIT贖回請求，約占該月贖回申請總額的35％。百仕通還指出，2月的贖回申請已比1月減少26％。
瑞士信貸曾在去年11月降低對百仕通的股票投資評等，其中一項原因就是投資者對BREIT的贖回不斷增加。由於市場憂慮聯準會升息恐將打擊REIT表現，導致投資者去年底的贖回申請大增。
美國私募基金業者百仕通表示，在2月限制投資者從規模710億美元的旗艦房地產受益信託基金（BREIT）撤資已經有所成效。
該業者說，2月共完成14億美元的BREIT贖回請求，約占該月贖回申請總額的35％。百仕通還指出，2月的贖回申請已比1月減少26％。
瑞士信貸曾在去年11月降低對百仕通的股票投資評等，其中一項原因就是投資者對BREIT的贖回不斷增加。由於市場憂慮聯準會升息恐將打擊REIT表現，導致投資者去年底的贖回申請大增。
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