香港證監會近日對外公佈，香港投資者識別碼制度將於2023年3月20日正式推出，若投資者還未回覆開戶券商同意其轉交個人身份資訊，後續將只能賣出股票不能買入股票。

香港投資者識別碼制度實際上就是港股實名制，目的就是打擊股價操縱。因為港股現行的市場架構中，對投資者身份方面一直是不公開的，被認為影響香港證監會在監察市場可疑行為時，往往缺乏投資者的身份資訊，難以判斷是否違規交易，造成些港股股價漲跌離譜，卻無法被有效監管。

對於港股實名制實施帶來的影響，據《華夏時報》引述科方得投資執行總裁張曉兵指出，主要是為了打擊洗錢、不正當融資等不法，可進一步加強對香港金融資本市場投資者保護和市場穩定、避免因匿名或虛假交易影響金融市場秩序。

張曉兵也坦言，港股實名制短期可能會對開戶數量有影響，但從長遠來看，實名制會加強投資者對自身證券帳戶的監管和安全保障，提高市場透明度和交易規範性，助力香港證券市場健康發展。