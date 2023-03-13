當蔡政府高層透過外媒放話，由於顧慮北京的反應，美國眾議院議長麥卡錫今年將選擇在加州會見蔡總統，而不訪台；但消息傳出後，一向以反共著稱的麥卡錫又放話，他的行程不受北京影響；現在，最新版本又變成，蔡政府向麥卡錫表示，麥卡錫今年訪台會被國民黨用來炒作，影響2024總統大選。

「請神容易，送神難」這句話，最能忠實反映出蔡政府在運作麥卡錫訪台時的兩難。

針對「麥卡錫訪台」一事，蔡政府先後透過外媒釋放出不同訊息。

首先是7日，一名台灣高階官員告訴《金融時報》，台灣方面已向麥卡錫團隊透露關於中共近來動向和威脅的情資，蔡政府官員表示，北京有可能採取較以往更不理性的政策，若台美雙方可嘗試共同管控這樣的情況，雙方面臨的風險就能獲得較好的控制。

當麥卡錫表示，台灣方面對北京激烈反應的顧慮合理時，蔡政府官員團隊則提議，麥卡錫何不利用蔡總統過境美國的機會碰面。

《金融時報》報導上述消息當天，國防部長邱國正也在立法院答詢時罕見針對麥卡錫訪台一事表示，他研判去年（裴洛西離台後）共軍機艦為同樣事件逼近我領海基線，今年恐怕會突入24浬接近到12浬領海；立委追問：「就要打起來了？」邱國正回答，「沒錯，國防部預畫如此，的確很嚴重。」

邱國正還強調，中共現在對台動武態勢比以前更強烈，且一直等待讓他們「師出有名」，「我們則傾向避免讓對方師出有名」。再次證實，蔡政府官員確實用「中共威脅」為由勸麥卡錫今年不要訪台。

沒想到，當「彭博社」記者追問麥卡錫是否因為「中共威脅」才決定今年不訪台時，麥卡錫又改口稱，（金融時報的報導）與他的旅行無關，與他是否去台灣無關；麥卡錫還強調，他什麼時間、去什麼地方，中國無權置喙。

如此一來，蔡政府放出「麥卡錫今年不訪台」的消息就被打槍，想緩和兩岸關係的努力可能破滅；接著就是《華盛頓郵報》12日的報導，台灣官員勸告麥卡錫陣營，今年訪問台灣可能會有政治影響，會被國民黨用來操作政治目的。

《華郵》披露，幾名台灣官員對麥卡錫的幕僚說，今年訪問台灣「將遭在野的國民黨用於政治目的」、「將捲入台灣總統大選的政治」；因為國民黨在2024總統大選前，已尋求將蔡英文的兩岸政策塑造成「危險、不必要地挑釁以及升高與中國爆發戰爭的風險」。

不管，蔡政府是否拿「國民黨炒作」來勸阻麥卡錫今年訪台，或是麥卡錫是否相信蔡政府的說詞，兩岸可能開戰的「三大引信」都是蔡總統造成的，首先是蔡總統訪美，第二是麥卡錫訪台，第三才是美軍在台存放彈藥。

「周處除三害」，蔡總統注意不要忘了除「周處」這個大害，也就是蔡總統訪美。