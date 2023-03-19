近日宏都拉斯傳出擬與我斷交，改與中華人民共和國建交，引發議論，這已經是蔡政府7年任內即將面臨的第9次斷交事件！然而，以蔡政府謀獨的兩岸政策看來，蔡總統任期屆滿前再丟失邦交國筆者並不意外或擔心，畢竟前外長錢復曾多次睿智地提醒：「兩岸關係位階應高於外交」！近年來人民已經看清，不論是萎縮的外交空間，還是兵凶戰危的台海危機，都是因蔡政府操作「抗中保台」的台獨神主牌而來。基此，如何懸崖勒馬讓兩岸交流回歸正軌，筆者提出以下觀察：

一、台獨神主牌違反憲法、有百害無一利，台灣沒有與大陸對立的本錢與必要！

筆者長年提醒「台灣是中國的一部分，大陸也是，大陸和台灣加起來才是一個中國」，乃「良制一國」不可或缺的基礎。然而，自從蔡政府上任以來，一再以台灣有事，美國、日本有事的話語，企圖撕裂兩岸自1990年代交往至今累積的成果與默契，大陸不得不有所回應，也使台灣作繭自縛而成大國之棋，兩岸關係一再偏離往年吾人無須擔心斷交、戰爭之寧靜歲月。

馬政府的不統、不獨、不武路線或許保守，但至少在「九二共識」的基礎上，北京當局傾向與台灣保持友好關係。據報導，馬總統任期內宏國便有意與中共建交，但被北京婉拒。事實證明，兩岸交流存在心照不宣的良性互動是可行的模式，人民應認清「台獨」有百害無一利，回歸兩岸和平共處才可謀國泰民安、良制一國的和平發展！

二、兩岸各自的政治產業應著眼「自由、民主、均富」及「美好生活嚮往的落實」，以成就「良制一國」為目標。

中華民國於1949年底遷台至今，走過戒嚴、戡亂，在持續實踐憲法下，台灣「政治產業」的發展已從專制轉型為人民民主之境，「法律的力量大於有力量的人的法律」已成為全民對「法治」的正確認知，但政治產業在台灣仍在「做中學」之階段，有待服務於政治產業之公僕均以「良制一國」為己任，落實憲法對國家「統一」的誡命，並時刻謹記「自由、民主、均富」之為民服務目標。

反觀大陸，1949年10月1日中共建國迄今，毛澤東試驗共產主義（人民公社、文革等）徹底失敗，證明「共產」制度終究不可行，好在自改革開放迄今，大陸在領導人努力不懈下已全面建立小康社會，逐步落實美好生活的嚮往目標。如今兩岸兄弟各自登山成果有目共睹，已非分隔之初「有你就無我」的零和關係。基此，兩岸應專注於求同存異，和平發展，制度融合之大業！

三、國家統一為山九仞，兩岸政治產業仍待彼此砥礪昇華！

其實，兩岸統一過程中優良的制度比形式的外交承認重要，雖然目前我們僅有兩位數(14個)的邦交國，全世界卻有145個國家給中華民國國民免簽待遇，這就是對台灣政經社會文化發展最實在的指標（大陸有80國）。簡言之，兩岸應追求制度競爭並爭取全中國人民之認同，彼此分享成功經驗，攜手共創華夏世界的理想國境界。

國家統一為山九仞，台灣與大陸仍有各自政治產業難題。台灣地區的政黨政治運作下，仍然出現以黨綱（而非憲法）治國，罔顧民意的政黨（如民主進步黨），在一黨獨大下無視「五權分立」之精神，形成「五權交相賊」之局面；至於大陸一再強調「認真學習憲法」、「憲法的靈魂在實踐」，但卻反對「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」，不免令筆者及有識之士困惑。當前「憲法司法化」或是大陸法治轉型的關鍵第一步，而大陸憲法第一條「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」則是習總書記最重要的挑戰！無論如何，兩岸政策良莠攸關國家民族興亡，兩岸領導人及人民均應同舟共濟全力以赴！

（作者為海峽交流基金會首任秘書長、「良制一國」信仰者）