台灣與宏都拉斯外交危機浮上檯面，國民黨立委陳以信質疑，蔡英文總統出訪刻意跳過宏都拉斯，可能是導致台宏邦交危機原因，並痛批蔡總統兩岸外交政策錯誤，才使台海變成地球上最危險地方，中華民國邦交國也快被她斷光光，呼籲副總統賴清德要選總統應該負責任，先飛宏國穩固邦交後再回來選總統。

陳以信表示，宏都拉斯總統卡蕬楚近日在個人推特上表示，她已指示宏國外交部長處理與中國大陸建交事宜。他認為我國外交部應該極力挽回，目前美國拜登總統也已指派總統特使前參議員陶德，專程前往宏國希望助台穩固邦交，他仍然期待宏國總統回心轉意，重視建交82年來的深厚友誼延續兩國邦誼。

他指出，我國目前在中美洲除加勒比海外僅剩三個邦交國：瓜地馬拉、貝里斯與宏都拉斯。這次蔡總統出訪瓜地馬拉與貝里斯，卻刻意略過宏都拉斯，他質疑如果這次蔡總統願意訪問宏國，或許台宏邦交危機就不會發生。

陳以信強調，尤其去年賴清德才率團參加卡蕬楚總統就職，當時賴清德對媒體表示，原本宏都拉斯要和中國大陸建交，「現在已經圓滿解決」、「完成蔡總統交付的任務」。沒想到賴清德才為台宏邦交掛保證，不到一年卻又爆出斷交危機，呼籲賴清德要選總統應該負責任，先飛宏國穩固邦交後再回來選總統。

陳以信認為，自從蔡總統上台兩岸關係生變打破外交休兵默契，使得中南美洲淪為兩岸的外交戰場。讓中南美洲友邦國家被迫在兩岸間外交選邊站，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜都是如此。

他直言，現在繼宏都拉斯後下一個國家又會是誰？他批評蔡英文的踏實外交，堅持國際關係優於兩岸關係是錯誤外交政策，才會讓台海變成地球上最危險地方，而中華民國的邦交關係也快要被蔡英文給斷光光。