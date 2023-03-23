宏都拉斯官員今天指出，宏國在尋求與中國建交前，未曾向台灣索取25億美元金援，該款項與尋求台灣購買宏國公共債務有關。
一名知情人士今天稍早時曾告訴路透社，在宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）推文宣布尋求與中國建交的前一天，宏國曾向台灣索取25億美元金援。
對此，宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天告訴路透社，這個25億美元數字「不是金援」，而是「協商的再融資機制」。
中央社先前報導，雷依納13日曾致函台灣外交部索取該款項，而在卡斯楚發出推文前，宏都拉斯未等待台灣方面作出回應。上述消息人士證實了這項報導。
雷依納駁斥了上述報導，聲稱已多次口頭告知台灣當局該項提議，在卡斯楚宣布尋求與中國建交前，他已提早「約一週」通知台灣當局。
雷依納告訴路透社，利率非常高使得宏都拉斯「窒息」，該提議是「關於尋求（台灣）購買（宏都拉斯）債務的融資機制」。（譯者：陳正健）1120323
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。