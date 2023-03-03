京城銀2月稅前盈餘7.38億元 稅前EPS 0.66元

京城銀指出，近期市場焦點依舊以通膨為主，美國勞工部統計局於2月中公布的消費者物價指數（CPI）在年增率或月增率方面皆略高於市場預期，與通膨相關的關鍵因子雖有部分趨勢顯示放緩，但也有部分顯示持續在高點，而在就業方面，非農就業人口的大幅增加也顯示美國經濟於年初依舊強韌，美國聯準會（Fed）可能的升息路徑以及其終端利率的展望將是市場關注的重點。

台灣方面，主計總處於2月初公布的消費者物價指數年增率為3.04％，創半年新高，扣除掉春節因素，2月份的消費者物價指數為一觀察指標，而國發會發布的1月景氣對策信號依舊為藍燈，然一些景氣先行指標有上行好轉跡象。

面對變動中的大環境，京城銀表示，存放款結構、存款結構、債券投資等業務結構方面都會有所因應，控制放款與定存規模、調整債券品質都是可能作為，而維護良好資產依舊為經營重點，京城銀今年2月逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率8,167.97％、全體放款覆蓋率1.48％。

京城銀秉持社區銀行的經營本質，專注於在地深耕，推出優質產品，持續優化使用者體驗。

其中，簡化銀行和證券雙帳戶開戶流程，透過goyee數位帳戶整合京城證券業務，讓客戶在線上一站式完成開戶，免除重複填寫資料的困擾，除了落實普惠金融的理念，更為客戶節省寶貴的時間。

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最後，提供企業「頭家優利」和「大企優利」的活存階梯優惠存款，若企業使用網銀服務，還能享有加碼優惠利率。此外，虛擬帳號、ACH等線上收款方式，更讓企業擁有更多便捷的收款管道。