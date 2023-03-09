展望今年營運，千附精密表示，公司今年度營收，除光電產品預估為持平外，包括半導體、國防與航太，均能維持成長。其中，航太因為基期較低，成長力道較高。半導體與國防產品短期成長力道較緩，中長期成長性看好。

千附精密說，公司半導體設備產品，在各項新增製程逐步獲得客戶認證，將可為客戶提供更完整的製造服務，並持續深化「提供各產業領導者關鍵零組件整合製造服務」的定位和競爭優勢。雖然全球半導體產業面臨庫存調整及資本支出轉弱的威脅，公司仍致力業績穩定成長。

至於國防與航太關鍵零組件部分，千附精密指出，受到地緣政治區域衝突劇烈與解封後航空旅遊需求增加，及客戶來料逐漸穩定，整體營收可望持續成長。

另光電設備產品部分，千附精密透露，在客戶肯定下，公司持續配合客戶開發新製程，雖然短期全球面板產業資本支出疲弱，隨著產業先進製程技術的導入，公司仍致力業績穩定成長。

千附精密本著誠信、積極、創新、突破的經營理念，持續強化組織洞察力和行動力，以期在客戶價值流程持續進行精實創新與精實營運。同時，公司營造鼓勵創新的企業環境，聚焦每樣產品的關鍵能力，再透過資源整合，及市場共構的策略，擴大經濟規模，持續價值創造與客戶共同成長。

千附精密除勵行節能減碳、持續優化製程，更以植萬棵樹、造萬坪林，落實ESG永續經營目標，公司將持續善盡社會責任，並為股東創造最大利益。展望未來仍是充滿挑戰及機會，公司將秉持不斷的努力，面對挑戰和掌握契機往前邁進，以期持續創新客戶價值，營造永續經營的「幸福企業」。