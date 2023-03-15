香港信報15日報導，港交所在2022年12月13日刊發公布有關推出雙櫃台模式，以進一步支持人民幣於香港證券市場發展。根據雙櫃台模式新增人民幣櫃台交易，將進一步推動人民幣國際化的進程，支持和強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐角色以及國際金融中心的地位。
港交所建議推出的雙櫃台莊家機制，亦將容許市場莊家提供流動性，並儘量減少港幣櫃台和人民幣櫃台之間的價格差異。
港交所15日宣布，已經就港交所股份交易增設人民幣櫃台提交申請，將適當時候刊發公告，提供有關在雙櫃台模式下港幣計價股份及人民幣計價股份買賣及交收的生效日期及安排的相關資料。
香港信報15日報導，港交所在2022年12月13日刊發公布有關推出雙櫃台模式，以進一步支持人民幣於香港證券市場發展。根據雙櫃台模式新增人民幣櫃台交易，將進一步推動人民幣國際化的進程，支持和強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐角色以及國際金融中心的地位。
港交所建議推出的雙櫃台莊家機制，亦將容許市場莊家提供流動性，並儘量減少港幣櫃台和人民幣櫃台之間的價格差異。
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