香港信報15日報導，港交所在2022年12月13日刊發公布有關推出雙櫃台模式，以進一步支持人民幣於香港證券市場發展。根據雙櫃台模式新增人民幣櫃台交易，將進一步推動人民幣國際化的進程，支持和強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐角色以及國際金融中心的地位。

港交所建議推出的雙櫃台莊家機制，亦將容許市場莊家提供流動性，並儘量減少港幣櫃台和人民幣櫃台之間的價格差異。