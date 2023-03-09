統一董事會9日也決議，今年每股擬配發3.15元的現金股利。以統一9日股價收盤68.8元計，現金殖利率為4.58％。

不過，在本業穩增長、便利商店及流通物流等事業部成長下，統一企業2022年合併營收5,248.32億元，年成長10.8％，則是創歷史新高。

在便利商店及流通物流事業部的營收，統一指出，台灣7-ELEVEN持續展店，在亞洲四地（台灣、上海、浙江、菲律賓）的7-ELEVEN已超越一萬店，邁入全新里程碑。同時受惠菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等表現亮眼，共同帶動營收成長。去年營收較前年同期增加244.48億元，成長10.4％。

包裝事業部的營收部分，飲料包裝經歷疫情擾亂，隨著全面解封及年節提前備貨，營收仍維持穩定成長。去年營收較前年同期增加29.17億元，年成長0.5％。

至於獲利部分，統一指出，去年獲利衰退是因食品及食糧事業受原物料價格飆升影響成本，集團堅持「客戶優先」，產品凍漲，自行吸收，影響獲利；另外，受外在經濟環境影響，依權益法投資的統一證券等獲利大幅減少。而統一中控受大宗原物料價格上漲及疫情影響運輸等費用增加，淨利人民幣12.22億元，衰退18.6％。

不過，在其他事業的營運上，統一指出，統一超商台灣7-ELEVEN持續展店以及菲律賓7-ELEVEN、星巴克等擺脫疫後衝擊獲利回升，2022年淨利92.82億元，年成長4.7％。

統一實業在鐵產品之平均售價優於去年同期，營收及毛利均增長，淨利22.46億元，年成長21.3％。

另外，台灣神隆新藥委託開發等事業營收增長及針劑事業之研發費用減少，去年淨利3.53億元，年成長45.1％。