HyperX表示，我們非常興奮再次成為《特戰英豪》冠軍巡迴賽的官方合作夥伴，與Riot Games共同為玩家與選手帶來絕佳的遊戲體驗。《特戰英豪》已累積了龐大的玩家社群，我們非常榮幸能夠持續參與如此盛大的國際電競聯賽，讓選手們在HyperX周邊產品助力之下締造難忘熱血的遊戲體驗！

2023《特戰英豪》巡迴賽將以嶄新的樣貌和全球的選手們見面，不僅推出全新聯賽模式和競賽生態系統，包含三場國際聯賽－美洲地區（Americas）、歐洲、中東、非洲地區（EMEA），和太平洋地區（Pacific），共計將有30支隊伍參戰。此外，還有全球數百支戰隊參加的20多個挑戰者聯賽。

Riot Games《特戰英豪》全球電競總監Leo Faria表示，HyperX作為《特戰英豪》巡迴賽的創始合作夥伴，與我們共同見證了此賽事初始與成長，並共同邁入《特戰英豪》巡迴賽在新的全球聯賽結構下的第三個賽季。Riot Games致力深耕於不同的長期合作關係，我們非常開心能與HyperX及其屢獲殊榮的電競周邊一路同行。

自從2020推出以來，《特戰英豪》一直為全球成長最快速的遊戲之一，2022年《特戰英豪》冠軍巡迴賽冠軍總決賽破紀錄地吸引全球150萬觀眾，平均每分鐘觀眾人數高達125萬，相比往年成長了34％。