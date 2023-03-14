Google表示，去年功能更新時，Pixel 7和Pixel 7 Pro獲得更快的夜視模式，今年第一次的功能更新，則讓Pixel 6和Pixel 6 Pro也能夠透過Google開發的手機晶片Tensor所搭載的全新演算法，體驗到更快的夜視模式，並在低光源環境中更快速地拍出相片，而跟隨Pixel 6系列問世的魔術橡皮擦功能，除了Pixel 6與7系列能夠使用之外，在今年第一次的功能更新後，已開放給每一代的Pixel手機在Google相簿的照片中使用。

而在Pixel Watch方面，Google表示，功能更新將讓Pixel Watch正式支援跌倒偵測功能，如果偵測到用戶重摔，手錶將會協助聯繫緊急救援服務並將用戶位置提供給救援單位以利救助，如果用戶還清醒、能說話，也可親自和緊急服務人員說明是否需要協助。

由於蘋果Apple Watch類似的功能剛推出時，曾因為用戶只是劇烈運動而誤判，Google表示，透過Pixel Watch內建的動作感應器和機器學習，Pixel Watch能分辨重摔和其他情形，像是高強度的體能活動，或不小心絆倒但沒有大礙時，並降低不小心撥打緊急電話的情形。

而Google也預告，在接下來數周內的新一波功能更新中，Google的智慧手錶作業系統Wear OS 3+將推出全新聲音與顯示設定，方便地用戶在Pixel Watch上打造個人化的聽覺和視覺體驗，比如說用戶可以透過單聲道音訊功能，降低左右聲道音訊不同引起的不適感，或透過全新的色彩校正和灰階模式，彈性調整智慧手錶的顯示螢幕，滿足不同視覺偏好。

而Google更表示，Pixel 6 Pro與7 Pro即將內建超寬頻數位車鑰，意即用戶在接近或離開車子時，將車輛自動解鎖或上鎖，無需將手機從口袋或皮包拿出來，也能啟動車輛引擎，無需將手機置入車輛的手機置放處，不過這項功能暫時僅先支援2022年及以後推出的特定BMW車款。