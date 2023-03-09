華航今( 9 )日公告2022年度營業結果，合併營業收入新臺幣 1507.22 億元，年增 8.56 ％，合併營業淨利 25.85 億元，合併稅前淨利 26.61 億元，合併稅後淨利 22.45 億元，歸屬母公司淨利 28.60 億元，每股稅後盈餘(EPS) 0.48 元。

華航表示，去年全球多國陸續解封，帶動航空旅運需求，六月中台灣也開放旅客轉機，其中亞太地區客運市場需求轉強、運能逐步恢復，下半年客運航班穩健增加，帶動客運營收大幅成長，全年客運收入相較前年增加 320.22 ％；貨運部分，雖受全球經濟疲軟、高通膨及升息等多重影響，部分國際需求重回海運，華航仍充分利用貨機機隊優勢繳出千億成績。

華航積極隨著市場動態調整客貨營運比重，持續整合客貨運航網及開發新航點，致使 2022年整體營收表現創疫情來新高。惟航空燃油價格上揚墊高營運成本，全年油價較前年漲幅近七成，壓縮獲利空間。

展望今年客運市場，華航看好旅遊復甦動能，積極布局航班密度，針對東京、大阪、首爾等國人喜愛的熱門航線天天飛航 2 班，3 月 26 日起復飛台北-釜山，總計每周超過 150 班往返日韓；東南亞新闢航點如宿霧、峴港持續增班，同時以 A321neo 新型客機投入營運搶攻市占。

長程航線包括羅馬自 3 月 26 日起復飛，4 月起維也納及倫敦將增為每周 5 班，也正籌備 7 月開航布拉格；北美航班恢復至疫前規模，並與內陸主要聯航夥伴加強合作；紐澳航線穩定運行，並積極爭取往返歐洲及東北亞雙向航網的中轉商機，以強化旅運服務。

貨運布局方面，華航以穩定獲利為營運策略，提供符合市場規模的產品及高準時率的服務，持續鞏固亞太地區樞紐領先地位。華航持續擘劃機隊引進計畫，提升營運效益，今年將陸續引進 2 架 777F 新機，配合新機加入營運，除增加飛往美國、歐洲地區航班，並藉中停亞洲地區爭取兩段式收入，擴大營運效益，並視貨運市場需求變化，研議加速 747F 貨機機隊汰換，優化整體貨機機隊效能。另配合穩定恢復的客機腹艙載貨，華航持續提升裝載率及精進收益管理，達到貨運營收最大化為目標。