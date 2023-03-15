新加坡航空受惠於解封快速，運量至2022年底已恢復到疫情前的8成，尤其在年底的西方假期旺季和今年初的農曆春節，客運市場需求都非常強勁，東亞各國邊境鬆綁後，預計需求將一路熱到年底。新航表示，新加坡－台北航線將自3月26日起由每日1班增加到每周10班，5月變成每日2班，恢復至疫情前的水準。

新加坡航空台灣區總經理蔡建華表示，在東亞各國放寬邊境管制之後，香港、台灣和日本的市場需求將會持續增強，預計會延續至2023年底。不過，高油價、物價上漲等對於成本造成壓力，區域型的政治因素、整體經濟的不確定性和全球的經濟衰退在農曆年之後仍是個隱憂。

蔡建華說，諸多因素對新航集團帶來新的挑戰，因此對於航班的規劃講求效率與彈性，當市場需求增加的時候可以快速的增加運能，爭取先機。

新航持續以最新的波音787-10客機飛航新加坡－台北航線，自今年3月26日起增加航班班次，由目前的每日1班（每周7班）增加到每周10班；5月31日起，增班至每日2班，恢復到疫情前的水準。

新加坡航空近期推出「Welcome to World Class」（https://youtu.be/adOmAieo3Ok）全新全球品牌形象影片，在90秒的宣傳影片中，代表新航品牌形象的空服員藉由在世界各地的人文互動，增長了各種個人經驗與歷練，這些與旅客的連結以及結合同理心與自信感的獨特魅力，讓新航能無時無刻提供世界級的頂級機上服務。