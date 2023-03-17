勤誠2022年第四季合併營收26.57億元，季減12.28％、年增1.45％，創同期新高。毛利率18.8％、營益率9.53％，遜於第三季、優於前年同期。因匯損拖累業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利1.56億元，季減64.31％、年增1.62％，每股盈餘1.31元。

合計勤誠2022年合併營收105.57億元、年增12.04％，營業利益11.41億元、年增29.38％，歸屬母公司稅後淨利9.98億元、年增達48.41％，每股盈餘8.32元，全數改寫新高。毛利率20.18％、營益率10.81％，優於前年19.57％、9.36％。董事會決議擬配息4元。

陳亞男指出，勤誠去年前三季營運逐季成長，第四季因客戶庫存去化而轉弱。在客戶需求降溫及大環境景氣影響，今年首季營收勢必下滑，且原預期客戶庫存調整可望在本季告一段落，但目前看來將持續至第二季，坦言上半年營運確實較辛苦。

不過，陳亞男表示，勤誠仍會在上半年做好準備，預期第二季中就會有新產品小量出貨。根據近期客戶訪談結果，預期需求自6月起可望回升，雖然回升幅度尚待觀察，但預期下半年可望優於上半年，使全年營運先蹲後跳、力拚成長再創高。