2月FAO糧食價格指數（FAO Food Price Index，FFPI）平均129.8點，從1月的130.6點微幅滑落0.6％，續寫2021年9月來新低。上月指數與去年3月觸及的歷史峰點相比，已回跌29.9點，跌幅18.7％。

FAO報告指出，儘管2月糖價大漲，但被植物油和乳製品的跌勢抵銷，全球糧價指數的連跌紀錄拉長到11個月。

2月的植物油價格指數月跌3.2％至135.9點，觸抵2021年初來的低點；乳製品價格指數月跌2.7％至131.3點。糖價指數受印度產量下修影響，勁漲6.9％來到124.9點，創2017年2月來的6年新高。

而小麥價格微漲與稻米價格下跌兩相抵銷下，上月FAO穀物價格指數月跌0.1％，平均147.3點。國際麥價連跌3個月後，2月終於小幅翻漲0.3％。

至於肉類價格指數，微跌0.1％平均112.0點。儘管世界主要家禽生產國爆發禽流感疫情，全球供應仍大於需求下，國際禽肉價格連8個月下跌。

FAO在另一份穀物供需報告，初估今年全球小麥產量減至7.84億噸，但仍寫下史上次高紀錄。FAO提到，主要小麥生產國烏克蘭財務吃緊、基礎設施受損及產區作物輸出受阻，今年冬麥區產量估計年減40％。

不過今年美國小麥產量可望增至5,100萬噸，多少能彌補供給缺口。價格上漲帶動美國小麥增產，播種量創2015年來新高。鑑於稻米生產大國印度展望轉佳、產量大幅上調，FAO將去年全球穀物產量預估，上修900萬噸至27.7億噸，但與前年相比仍少了1.3％。