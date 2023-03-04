俄國女高音安娜．涅翠柯（Anna Netrebko）原本3月5日要來台灣演出，但因遭抗議而取消。莫斯科台北經濟文化協調委員會（莫北協駐台代表處）3日對於取消安娜的演出深感遺憾。外交部表示，尊重NSO所做的獨立自主決定，並支持文化部有關未來應建立檢討機制的立場，使我國文化自主多元的發展更臻完備。

NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台演出，引發輿論討論，國家表演藝術中心2月28日表示，為避免對觀眾與社會造成困擾，緊急取消3月5日音樂會。

莫北協昨表示，對台灣當局在最後一刻，決定取消安娜涅翠布柯的音樂會深感遺憾，在過去幾天裡收到許多來自台灣創意知識分子、外國公民及居住在台灣的俄羅斯同胞的電話和信件，他們對活動的突然中斷深表關切和失望；現更加明顯的是，組織者提到所謂「民意」是牽強附會和政治化的。

莫北協強烈譴責，任何以國籍為由歧視人民，包括文化人士的企圖，以及主管當局和個人對仇恨與不容忍氣氛的放縱。

外交部今表示，莫北協的評論忽略了台灣朝野及絕大多數社會各界均不認同俄羅斯軍事侵略烏克蘭的事實。外交部尊重NSO因考量輿論及社會安全所做的獨立自主決定，並支持文化部有關未來應建立檢討機制的立場，避免類似情形再次發生，讓相關措施的改善能使我國文化自主多元的發展更臻完備。

外交部重申強烈譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭的一貫立場，並且堅定支持烏克蘭人民捍衛自由民主及主權領土完整的權利。將心比心，俄羅斯對烏克蘭的侵略，破壞以規則為基礎的文明國際秩序，如同中國大陸對台灣及鄰國的霸凌與軍事威脅，相信是所有愛好和平的國家所無法接受的，更是對人類文明及國際社會最大的戕害。