俄軍對烏克蘭發動大規模彈雨攻擊

俄羅斯周三發動大規模彈雨打擊後，烏克蘭官員說，美製「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統可擊落俄軍的「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。

據《新聞周刊》（Newsweek）9日報導，俄軍在至少導致11人喪生的新一波攻擊中，共發射了81枚飛彈，其中包括6枚「匕首」、28枚Kh-101或Kh-555空射巡弋飛彈、20枚「口徑」（Kalibr）海射巡弋飛彈、6枚Kh-22反艦飛彈、2枚Kh-31反艦飛彈和6枚Kh-59導引面對空飛彈。

俄軍對烏克蘭發動大規模彈雨攻擊

美製愛國者防空飛彈系統

俄羅斯國防部在聲明中說，為了回應基輔政權3月2日在俄西布揚斯克州（Bryansk）發動的恐怖行動，俄羅斯武裝部隊進行了大規模的報復打擊。

烏克蘭戰略通訊中心（Stratcom Centre UA）推文說，基輔目前無法對抗「匕首」這類飛彈。不過，它說，美製「愛國者」能攔截彈道飛彈，而這也正是為什麼它要盡快送到烏克蘭是這麼重要的原因。事實上，美國去年12月已初步通過，要提供烏克蘭這款防空系統。

而克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）當時威脅，絕對會把「愛國者」當攻擊目標。而俄羅斯總統普丁則說，它們是「相當老舊的系統」，並誓言要加以摧毀。

然而，美國波士頓學院（Boston College）政治學和國際研究副教授艾莉克森（Jennifer Erickson）指出，美國也賣給其他親密盟友「愛國者」，但並不是人人都賣，而送這套系統到烏克蘭，在於象徵對基輔的長期政治支持。

另一方面，美國陸軍退役將領赫特林（Mark Hertling）卻認為，「愛國者」對烏克蘭部隊來說，並不是萬能利器。他指出，這些系統不能任意在戰場移動，而只能放置在某處，防禦最重要的戰略目標，如基輔等城市。赫特林說，要是有任何人認為，這系統能防禦俄烏間廣達500英里（近805公里）的邊界，只能說，他們根本就不了解這套系統是怎麼運作的。

此外，美國國防官員說，相關訓練需要好幾個月，但並未說明，有多少烏克蘭人會接受訓練，或是他們會在甚麼地方受訓。