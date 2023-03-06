新北市長侯友宜3日沒有公開行程，也未出席南投立委輔選選前之夜，質疑其是林明溱敗選戰犯，新北市政府4日釋出侯友宜3日視察安坑輕軌影片，卻被控影片造假，新北市政府今反擊表示，有心人士惡意扭曲事實，造謠的人喊別人說謊，事實只有一個！當天有非常多與市長合照遊客、里民、里長，強烈譴責造謠行為。

新北市政府表示，混淆視聽者竟曾為媒體人，難道已經忘了什麼叫做「查證事實」嗎？待過電視台的媒體人應該都知道什麼叫反應畫面，抑或影片剪接者為讓畫面符合旁白說明，加入場勘時拍攝的資料畫面、補拍的特寫畫面，都是為了使觀眾更清楚所指的資訊，沒想到同仁用心剪接讓市民朋友更清楚對白所指的範疇，有心人士竟然故意拿來造謠。

同時，連市府團隊高效率的剪輯能力，都當作質疑目標，公然稱「進度太快覺得有點可疑」，新北市政府指出，有心人士自身沒有這種高效率，也不用懷疑別人的能力。

另外，市府也強調，拍攝當天， 與侯友宜市長互動的輕軌乘客不計其數， 難不成造謠者也想誣指這些乘客都在說謊？為在政治上打擊異己，使出這類造謠抹黑的手法，未免太拙劣， 同時令人感到遺憾。