星宇航空第二架自購A350廣體客機聯貸案於今（6）日簽約，本次再度由合作金庫商業銀行統籌主辦，獲第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣銀行、土地銀行、彰化銀行、高雄銀行、農業金庫、中國輸出入銀行及上海商銀，共11家銀行踴躍參貸，超額認貸比率高達192％，相較於前次募集增加40％，最終簽約金額為40.6億元。

星宇航空執行長翟健華表示，十分感謝合作金庫與各銀行對A350聯貸案的高度支持。該航機為星宇航空的第3架A350，預計於3月底交機。A350為星宇航空主力機型，未來將執飛中長程航線，待洛杉磯航線開航後，星宇將開啟轉機市場並拓展全球航網，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市。

星宇航空目前飛航曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、胡志明市、峴港、河內、澳門、新加坡、吉隆坡、檳城、馬尼拉、宿霧共 15個城市。自解封以來，旅遊市場已逐步回歸疫情前水準，星宇航空營收及載客量均穩定成長。隨著市場需求量增加，星宇航空將持續籌備新航點及提升服務品質，提供全球旅客更精緻的飛航服務。