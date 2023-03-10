星宇表示，延續解封後需求動能，2月旅客人數較上月增長8％，惟2月營運天數較1月減少3天，客運票價落入淡季，營收較1月減少。2月貨運營收1.22億元，月增42％、年增326％，春節過後市場貨量逐漸回穩，使本月貨量及營收齊揚。

星宇將於4月1日開闢台北-仙台航線，同時將首度插旗北美，於4月26日迎接台北-洛杉磯首航，航點將擴增至17個。此外，鑒於今年旅遊熱度持續攀高，星宇航空亦積極規劃新闢亞洲旅遊航點。

隨旅日遊客漸增，星宇A350-900首度投入東北亞航線，東京早班機(JX800/JX801) 自1日起將長期以A350-900派遣服務，同時，至25日期間亦使用A350執飛沖繩航班，3月份整體座位數較前月成長ㄅ成以上。

機隊方面，星宇航空截至目前機隊數維持19架，其中2架A350-900穩定投入亞洲區域航線，而第3架A350-900預計3月底至4月初交機，第4架預計下半年交機，屆時機隊數將達21架。