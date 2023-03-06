國防部長邱國正今天答覆立委江啟臣質詢時坦言，中共今年動武態勢比以前強烈，對方在等「師出有名」，好比別國高層來訪、軍事交流太頻繁等，並坦言「發生機率不低」。

江啟臣隨即問，美國眾議院議長麥卡錫本來說要來訪問台灣，國防部有沒有前置作業？有沒做最壞打算？邱國正表示，去年很嚴重，更加逼近，今年的話甚至突入，這的確很嚴重，突入24海浬，接近12海浬。江啟臣說，「那就打起來了啊！」邱國正表示，「對啊，沒錯，我們預劃就是如此，所以我們避免他們師出有名」。邱國正說，國防部是超前部署。

邱國正強調，我方很節制不發起第一擊，但對方海空不斷越界，相當嚴重，已經越過中線打破默契，再往前進逼，就逼我們做自我防衛反擊。

邱國正表示，今年共軍對台威脅更為嚴重，中共對台動武態勢比以前強烈，而因應共軍無人機、氣球等威脅，國軍現已改變過去「我們必須挨第一槍才好還擊，我們不打第一槍」的原則，若有航空實體進入我12浬領空領海，我們就要射擊。

邱國正說，共軍在台海周邊機艦運行，每天保留10架次左右，一旦有什麼議題，對方會加倍，增加到20架、30架；逾越中線的共軍機艦，幾乎都有，不一定在海峽中線上，有時在南北端，試圖常態運作。