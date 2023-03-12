近期美軍彈藥存放台灣話題持續受到關注，國防部長邱國正表示，此事是依據美國《國防授權法案》進行。對此，無黨籍立委高金素梅指出，日韓等國雖也設有美軍彈藥庫，但這些國家是有跟美國簽訂共同防禦條約的，她並怒轟，蔡政府沒與美國簽防禦條約，反依照美國法律研議此事，簡直是喪權辱國、「離奇到不可思議」。

邱國正7日在立法院被質詢時指出，《國防授權法案》裡面有提到，一旦發生要作戰的緊急狀況，美軍需要有彈藥可以屯儲，但相關事宜目前都還在研議中，還沒確定彈藥的存放地，以及要存放哪些彈藥。

針對邱國正的相關說法，高金素梅10日在臉書發文痛批，堂堂的中華民國國防部長，竟是依照美國法律，來研議美軍彈藥庫設置在台灣的事，「中華民國的主權到哪裡去了呢？」

高金素梅接著說，同樣設有美軍彈藥庫的日本、韓國、菲律賓等國，是有跟美國簽訂共同防禦條約的，結果，民進黨政府連這種攸關主權的事都不做，反而是直接依照美國法律研議，「這樣喪權辱國，聽美國人的使喚辦事，還算是中華民國的官員嗎？」